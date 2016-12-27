Аптекари заявили, что продажа йода по рецепту ударит по малоимущим

Директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева назвала неуместным решение продавать йод и зеленку по рецепту.

Ранее Sobesednik.ru писал, что правительство обсуждает возможность продажи валокордина, йода, зеленки и других спиртосодержащих препаратов по рецепту.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», Нелли Игнатьева заявила в интервью, что считает данную инициативу уходом от реальной проблемы.

«Мера абсолютно неуместна. Это уход от реальной проблемы, от реальных предложений решения той ситуации, которая есть, во избежание ее повторения», — отметила она.

Кроме того, по мнению Игнатьевой, введение такого запрета создаст напряжение среди малоимущего населения, потому что у некоторых спиртосодержащих лекарств нет альтернативы.

«Они доступны для социально слабозащищенных слоев наших граждан, это наиболее доступные по цене лекарственные препараты. Кроме [создания] социального напряжения среди наших пенсионеров, которые просто зависимы от сердечных капель, это мера ничего не решающая», — заявила Нелли Игнатьева.