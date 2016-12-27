68% молодежи поддержали запрет на продажу алкоголя до 21 года

Опубликованы результаты опроса об отношении россиян к запрету на продажу алкоголя лицам младше 21 года.

Согласно опросу ВЦИОМ, запрет на продажу алкоголя лицам моложе 21 года поддержали 77% опрошенных россиян. За год показатель вырос на 5%.

Чаще всего идею о повышении возраста продажи алкоголя одобряют женщины (82%) и люди средних лет и пенсионного возраста (80% среди 45-65-летних). Меньше всего идею поддерживают мужчины (71% высказался «за») и молодежь (68% среди 18-24-летних поддержали предложение).

17% респондентов выступили против повышения возраста продажи алкоголя. Больше всего идею запретить продажу алкоголя до 21 года поддерживают жители городов-миллионников (82%), в Москве и Санкт-Петербурге показатель ниже (74%).