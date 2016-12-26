Общество
18:35, 26 Декабря 2016 Версия для печати

Замена Ту-154 будет стоить $30–40 млн за один самолет

Ту-154
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Отказаться от еще советских самолетов Ту-154 российской армии не по карману, сказал в беседе с Sobesednik.ru авиаэксперт.

Потерпевший в воскресенье крушение Ту-154 Минобороны России эксплуатировался уже более 33 лет. Выпуск самолетов соответствующей модификации прекратился еще в 1986 году. Всего в России осталось менее 15 подобных бортов.

— Сейчас такие самолеты в гражданской авиации уже не эксплуатируются, только в военной. Безопасность — это вопрос контроля, — подчеркнул в беседе с Sobesednik.ru авиационный эксперт Сергей Крутоусов. — Самолеты старенькие, да — но что теперь, от них отказываться? Заменить можно на Ту-204, но он стоит 30–40 млн долларов — нужно ли? Любая техника может давать сбой.

По мнению Сергея Крутоусова, для российского военного бюджета подобные траты будут необоснованными.

Напомним, в 2011 году Ространснадзор распространял временное предписание о приостановке полетов авиалайнеров Ту-154Б. Самолет этой модификации, принадлежащий авиакомпании «Когалымавиа», тогда сгорел в аэропорту Сургута. Позднее ограничения были сняты, были выпущены рекомендации по устранению неполадок.

Также именно на Ту-154 в 2010 году при пробном заходе на посадку в Смоленске разбилась польская делегация во главе с президентом страны Лехом Качиньским.

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