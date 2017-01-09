Власти Тюмени не нашли денег на пенсионеров, но нашли на памятник

На украшения города к Новому году деньги есть, на стариков – нет

В Тюмени власти собираются потратить на памятник 2,6 млн рублей, но на проезд для пенсионеров при этом денег нет.

42 МЛН рублей не смогли найти тюменские власти, чтобы компенсировать пенсионерам проезд в общественном транспорте. Видимо, полностью лишать льгот пожилых постеснялись, решили лимитировать количество бесплатных поездок и повысили плату за проезд до 25 рублей.

Попытка сэкономить на пенсионерах вызвала в Тюмени взрыв народного негодования. Горожане пришли на заседание городской Думы, активисты написали петицию и собираются митинговать.

– Ограничение числа поездок для пенсионеров бьет не только по ним, – объясняет активист ОНФ Алексей Савоськин. – Страдают их семьи. У меня, например, пятеро детей, и бабушка ездит к нам каждый день. Есть много семей, где пенсионеры сопровождают внуков в школу, кружки и секции.

Самое возмутительное, по словам Савоськина, что сэкономить местным властям было на чем – если бы они этого захотели. Например, на днях на сайте госзакупок появилась информация о приобретении постамента для вертолета Ми-24.

Речь идет о памятнике пограничникам, который в Тюмени собираются открыть весной. На постамент из камня-песчаника чиновники собираются потратить 2,6 МЛН рублей. Пиар на телевидении в 2017 году обойдется горадминистрации еще в 1 896 ТЫС. рублей, а 12 МЛН рублей потратили на то, чтобы украсить город к Новому году.

В общем, деньги на самом деле есть – и на радость, и на пиар, только не на старость.