Власти отмели версию о террористической атаке на Ту-154

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что теракт не входит в основные версии катастрофы Ту-154.

Ранее Sobesednik.ru писал, что родственники погибших в результате крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ, летевшего в Сирию, получат от 3 до 5,8 млн рублей.

«Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования», – цитирует Максима Соколова РИА «Новости».

При этом Соколов подчеркнул, что причину трагедии установят следователи и члены специальной технической комиссии Минобороны РФ, а возглавляемая им комиссия занимается ликвидацией последствий авикатастрофы и организацией работы с родственниками погибших.

«Комсомольская правда» сообщает, что в Чёрном море, куда рухнул Ту-154, найдены 11 тел и 154 фрагмента лайнера. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, в районе падения самолёта работают 39 кораблей, 7 глубоководных аппаратов и 3,5 тысячи человек.

По данным ТАСС, из Сочи в Москву уже вылетел самолёт с 10 телами и 86 фрагментами тел погибших.

Главком ВКС России Виктор Бондарев рассказал «Интерфаксу», что «чёрные ящики» разбившегося лайнера находятся в киле: «При обнаружении самолёта на дне моря обязательно будут подняты накопители информации, мы знаем, где они находятся, они находятся в киле, я уверен, что именно киль меньше всего пострадал, потому что касание было нижней частью и фюзеляжем». Бондарев подчеркнул, что Ту-154 был технически исправен и недавно проходил технический ремонт.