Общество
18:02, 26 Декабря 2016 Версия для печати

Тела пассажиров Ту-154 проверили на наличие следов взрывчатки

На телах жертв авиакатастрофы в Сочи не нашли следов ожогов или взрывчатки.

Ранее Sobesednik.ru писал со ссылкой на СМИ, что на некоторых погибших в результате крушения Ту-154 были надеты спасательные жилеты. Позднее в Минобороны опровергли эту информацию.

Как сообщает «Московский комсомолец», на телах 11 погибших, привезённых из Сочи в Москву, не обнаружили следов взрывчатки, что частично опровергает версию о теракте на борту самолёта.

ТАСС передаёт, что специалисты опознали первую жертву трагедии в Сочи. Имя жертвы не уточняется. Источник агентства также сообщил, что в районе крушения лайнера нашли ещё два тела.

Между тем «Интерфакс» со ссылкой на свои источники пишет, что экипаж Ту-154, вероятно, пытался посадить самолёт на воду, однако падение произошло слишком стремительно.

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