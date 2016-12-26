"Так быть не должно". Россия скорбит по жертвам Ту-154; первые версии

Все о крушении Ту-154 в Сочи и первые версии катастрофы, в которой погибли хор Александрова, журналисты и доктор Лиза.

В воскресенье, 25 декабря, в 5 часов 20 минут из Адлера вылетел самолет Минобороны. Через 2 минуты самолет, на борту которого летели в Сирию артисты Ансамбля Александрова, военнослужащие, журналисты и Доктор Лиза, пропал с экранов радаров... Рухнул.

Хотели поздравить с праздником

Все 92 человека – пассажиры и члены экипажа – погибли. Судя по всему, шансов выжить не было ни у кого. На борту были 64 артиста Ансамбля им. Александрова, 8 военнослужащих, 8 членов экипажа, 2 гражданских, 9 журналистов – НТВ, «Первого канала» и «Звезды», а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

Все они летели на злополучном ТУ-154 с подмосковного военного аэродрома Чкаловский на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить российских военных с наступающим Новым годом, а также чтобы доставить медикаменты в университетский госпиталь Тишрин в Латакии. По пути они должны были дозаправиться на военном аэродроме в Моздоке, но погода не позволила этого сделать, и борт приземлился в Адлере. А оттуда отправился в свой, как выяснилось, последний путь.

Они выполняли свой долг

Хор погиб практически в полном составе – на борту находились лучшие его солисты. Один из артистов, оперный тенор Юрий Новокшанов, устроился туда совсем недавно и был в восторге от работы и от коллектива.

«Я радовалась, когда он наконец-то устроился на работу и с упоением рассказывал мне, как ему нравится и какая удивительная энергетика на концертах, – написала в ФБ его знакомая, Оксана Осипкина. – Он радовался первым своим гастролям...»

На борту были и военные: они летели в Сирию на службу.

– В день крушения человека, который должен был лететь, поставили со мной в наряд... В том самолете были члены его эскадрильи... – поделился с нами срочник, который несет службу на воен­ном аэродроме Чкаловский. – Это чудо, которое его спасло.

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Источник: Цветы и свечи у хора АлександроваИсточник: http://sobesednik.ru/photo-gallery/20161226-cvety-i-svechi-u-hora-aleksandrova-fotoreportazh Цветы и свечи у хора АлександроваИсточник: http://sobesednik.ru/photo-gallery/20161226-cvety-i-svechi-u-hora-aleksandrova-fotoreportazh Цветы и свечи у хора АлександроваИсточник: http://sobesednik.ru/photo-gallery/20161226-cvety-i-svechi-u-hora-aleksandrova-fotoreportazh Цветы и свечи у хора АлександроваИсточник: http://sobesednik.ru/photo-gallery/20161226-cvety-i-svechi-u-hora-aleksandrova-fotoreportazh



Источник: Цветы и свечи у хора АлександроваИсточник: http://sobesednik.ru/photo-gallery/20161226-cvety-i-svechi-u-hora-aleksandrova-fotoreportazh



Источник: Цветы и свечи у хора АлександроваИсточник: http://sobesednik.ru/photo-gallery/20161226-cvety-i-svechi-u-hora-aleksandrova-fotoreportazh

В гибель Доктора Лизы знавшие ее люди не верили до последнего, даже несмотря на подтверждение трагического факта от ее супруга. Соцсети наводнили горестные отзывы: «Пусть это будет ошибка!», «Так быть не должно!» Так продолжалось, пока в ее фонде официально не подтвердили: Глинка была на борту.

За две недели до трагедии Елизавете Глинке была присуждена Госпремия за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. В своей ответной речи в Кремле она произнесла слова, которые стали пророческими: «Завтра я лечу в Донецк, оттуда – в Сирию. Так же, как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены, что вернемся назад живыми, потому что война – это ад на земле».

Елизавета Глинка на борту упавшего самолета сопровождала гуманитарный груз для сирийцев Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Помощь умирающим от рака, малоимущим больным, пострадавшим от пожаров, наводнений и прочих прихотей стихии, жертвам войн и катастроф – вряд ли это полный список того, чему Доктор Лиза посвятила свою жизнь.

Истории с поездками в Донбасс и с ее визитом к Надежде Савченко изменили отношение части общества к ней, но не изменили ее отношения к тому, что она считала главным: помочь страдающим, спасти жизнь. Независимо от того, как это выглядит в контексте политической ситуации. В этот раз она тоже должна была успеть помочь...

Погибли и три съемочные группы федеральных телеканалов, которые летели освещать праздник на авиабазе... Некоторые из журналистов и до того бывали в горячих точках, в том числе и в Сирии. Так, телеоператор Вадим Денисов не раз попадал под обстрелы в Сирии – в тот раз он летел в Алеппо тем вертолетом, который вскоре был сбит боевиками. Тогда Денисов с коллегой остались в окруженном террористами городе почти на месяц. А думали, что вылетают туда на один день...Но в это воскресенье он, как и остальные пассажиры ТУ-154, даже не долетел до одной из самых горячих точек мира.

Версии трагедии

Правительственная комиссия по расследованию произошедшего рассматривает три версии катастрофы ТУ-154.

Первая. По словам главы Минтранса Максима Соколова, наименее вероятная – теракт. Со ссылкой на источники в спецслужбах сообщается: перед вылетом из Адлера на борт поднимались только пограничники и таможенник, а сам аэропорт дозаправки был назначен в последний момент. Таким образом, заложить взрывное устройство на самолет было сложно.

С другой стороны, очевидцы трагедии рассказывают о вспышке над морем. Однако в оперативном штабе заявили: яркий свет был зафиксирован лишь спустя полчаса после падения. Вызывает вопросы и широкий разброс частей воздушного суда, но он может быть обусловлен течением.

Вторая версия – ошибка пилотирования. Ее ставят под сомнение те эксперты, кто напоминает об опыте и квалификации пилотов. Командир экипажа Роман Волков работал в горячих точках, налетал около 3,5 тыс. часов. Штурман Александр Петухов 5 лет назад участвовал в спасении «танцующего лайнера» в Подмосковье – такого же самолета, у которого во время полета начались проблемы в системе управления. Петухов тогда посадил ТУ-154 на Чкаловском.

И наконец, версия возглавляющего комиссию министра Соколова – техническая неисправность. ТУ-154Б-2 с бортовым номером RA-85572 был выпущен в мае 1983 года, и назначенный по времени ресурс (35 лет) истекал через 1,5 года. В Минобороны уверяют, что самолет был технически исправен и недавно (в 2014-м) прошел капремонт.

Прояснить ситуацию должны бортовые самописцы. Если до них доберутся водолазы.