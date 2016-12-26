Общество
Источник: РИА Новости
15:39, 26 Декабря 2016 Версия для печати

Прокуратура убедила суд не оправдывать "приморских партизан"

Верховный суд отменил оправдательный приговор пятерым участникам банды «приморских партизан» по делу об убийстве.

В июле Sobesednik.ru писал, что прокуратура Приморского края требует рассмотреть заново дело «приморских партизан».

Как передаёт «РИА Новости», 26 декабря суд согласился с прокуратурой, которая потребовала отменить оправдательный приговор в отношении «приморских партизан» и отправить дело на новое рассмотрение.

По мнению прокуратуры, во время процесса судья исключил из доказательств протоколы явок с повинной обвиняемых, протоколы осмотра места происшествия, а также протоколы допросов обвиняемых и очных ставок с ними.

Кроме того, некоторые присяжные скрыли сведения о судимостях своих родственников, что, по данным гособвинения, отразилось на объективности решения коллегии.

Напомним, что пятеро участников банды «приморских партизан» подозреваются в убийстве четырёх жителей Кировского района Приморья. В 2014 году их признали виновными, но затем дело пересмотрели и в 2016 году присяжные оправдали «партизан». Тогда двое фигурантов дела вышли на свободу, а трое остались под арестом.

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Ушаков Олег

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