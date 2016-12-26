Пассажиры Ту-154 надели спасательные жилеты перед гибелью

Во время поисково-спасательной операции в районе падения Ту-154 выяснилось, что пассажиры готовились к эвакуации.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в ФСБ назвали четыре предварительные версии трагедии в Сочи: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, а также техническая неисправность самолета. Версия о теракте на борту пока отметается.

Источник «РИА Новости» сообщил, что на нескольких погибших пассажирах Ту-154 были надеты спасательные жилеты: «Люди в жилетах, готовились к эвакуации».

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что тела большинства пассажиров могут находиться внутри лайнера под водой, поэтому они до сих пор не обнаружены. Поиски тел также может осложнять течение, которое за сутки уже трижды меняло направление. На данный момент спасатели нашли тела 11 из 92 погибших.

Позднее в Минобороны РФ назвали «постыдными инсинуациями» сообщение о спасательных жилетах на некоторых пассажирах самолёта.