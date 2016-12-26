Общество
10:37, 26 Декабря 2016 Версия для печати

Кадыров и Ройзман присвоили двум клиникам имя доктора Лизы

Двум российским лечебным учреждениям присвоят имя Елизаветы Глинки, погибшей при крушении Ту-154 в Сочи.

Ранее Sobesednik.ru писал, что директор благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, широко известная как доктор Лиза, находилась на борту рухнувшего в Чёрное море лайнера: она хотела самолично доставить медикаменты в сирийский госпиталь.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что гибель доктора Лизы и артистов академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые тоже стали жертвами авиакатастрофы, стала тяжёлой утратой для всей России. Как сообщает «Интерфакс», Кадыров посмертно наградил руководителя музыкального коллектива Валерия Халилова медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой», а имя Елизаветы Глинки он присвоил детской клинической больнице в Грозном.

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман тоже выразил соболезнования по поводу трагедии в Сочи. По его словам, именем филантропа Глинки будет названо отделение паллиативной помощи ЦГБ №2 (хоспис) в Екатеринбурге. «Елизавета приезжала в наш город и накануне открытия паллиативного отделения. Тогда она долго беседовала с врачами и высказала несколько очень важных предложений по организации работы хосписа», — приводятся слова Ройзмана на сайте екатеринбургской Думы.

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