ФСБ назвала четыре предварительные версии падения Ту-154

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России перечислили основные версии крушения Ту-154 в Сочи.

Ранее Sobesednik.ru писал, что пассажирами самолёта Минобороны РФ, летевшего в Сирию, едва не стали певцы Тото Кутуньо и Иосиф Кобзон, а также глава СПЧ Михаил Федотов.

«Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета», – цитирует ТАСС представителя ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что спецслужбы не располагают данными о возможном теракте на борту лайнера. Там рассказали, что следователи опрашивают очевидцев трагедии и изучают запись видеорегистратора. Что это за видеорегистратор, не уточняется.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока ни одна из версий катастрофы Ту-154 в Сочи не получает развития. «Версия о теракте далеко не в первых рядах», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Между тем лидер КПРФ Геннадий Зюганов возложил цветы к зданию комплекса ансамбля Александрова в Москве. «У меня есть внутреннее убеждение, что это теракт. Надо разобраться очень тщательно и внимательно», – сказал политик Радио Свобода.

Напомним, жертвами авиакатастрофы в Чёрном море стали восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе филантроп Елизавета Глинка, артисты хора Александрова и журналисты.