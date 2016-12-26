Эксперт-летчик не верит в версию о некачественном горючем на Ту-154

Sobesednik.ru обсудил с экспертом-летчиком версию о некачественном топливе как причине падения Ту-154 Минобороны в Сочи.

Напомним, как писал Sobesednik.ru, ФСБ назвало четыре версии крушения Ту-154, на борту которого погибли журналисты, почти весь состав хора им. Александрова и Елизавета Глинка (доктор Лиза): ошибка пилотирования, техническая неисправность, попадание в двигатель посторонних предметов и некачественное горючее.

— Очень сомневаюсь, что это было некачественное топливо, — говорит летчик «Аэрофлота» Сергей Кругликов.

По словам Кругликова, отлетавшего 49 лет на самолетах военной и гражданкой авиации, катастрофы в российской истории, связанные с некачественным топливом, были, но речь тогда шла о небольших аэропортах, например на Севере, и все случаи были связаны с человеческим фактором, когда была неправильно проведена предполетная подготовка.

Обычно, как утверждает летчик, топливо для самолетов проверяют несколько раз: сначала всю партию, затем непосредственно перед заливкой в бак, после чего на всякий случай оставляют пробу.

В некачественном топливе может образовываться вода, которая на высоте в несколько тысяч километров замерзает и не пропускает горючее, которое должно поступать в камеру горения в определенных объемах. Но произойти это может, утверждает летчик, только на очень большой высоте и в длительном полете, а Ту-154 рухнул буквально через несколько минут после взлета.

— Вряд ли в аэропорту Адлера топливо не проверили, — говорит Кругликов. — От них ведь не только гражданские самолеты летают, но и спецрейсы, и самолеты с президентом.

Эксперт утверждает, что проблема некачественного топлива имеет место и отрицать ее нельзя, но «никто топливо, как бензин на заправках, не "бодяжит"».