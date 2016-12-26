Депардье судится с экс-главой фирмы, обслуживавшей полеты Путина

Жерар Депардье судится с бизнесвумен, выполнявшей госзаказы, в том числе от Управделами президента, выяснил Sobesednik.ru

Столичная бизнесвумен, которую подозревают в том, что она кинула на несколько миллионов саранского бизнесмена Жерара Депардье, четыре года назад умудрилась заработать даже на президенте России.

На днях стало известно, что одна из российских фирм, ссылаясь на полученную от Жерара Депардье доверенность, подала в суд на Елену Лазареву, задолжавшую актеру 7,2 млн рублей. Сам Депардье, правда, оказался не в курсе, что кто-то его облапошил, но в исковых документах, попавших в СМИ, сказано, что деньги со счета француза в фирму Лазаревой «Главбухаудит» в лучшем случае перевели по ошибке. А позднее та не то чтобы совсем не пожелала миллионы возвращать, но просто оказалась недоступна для связи. В худшем случае ее заподозрили в мошенничестве и подлоге.

Сегодня на имя Лазаревой в Москве зарегистрировано еще четыре фирмы. У всех у них – общий адрес и телефон, но женщина отказалась от аренды помещения еще полгода назад, и теперь конторы существуют исключительно на бумаге.

При этом, как выяснил «Собеседник», с марта 2012-го по август 2013 года Елена Лазарева была хозяйкой и гендиректором еще одной компании – «Спецтех АМ» – и получала не просто государственные заказы, а заказы от Управделами президента.

Если конкретно: полтора миллиона рублей перепало женщине от специального летного отряда «Россия», в который входит «борт №1». Здесь важна не столько сумма, сколько статус. Именно фирма Лазаревой обслуживала аэродромные тягачи Schopf F-396, которые буксируют президентские самолеты в зонах аэропорта. Представляете, какую проверку должен был пройти предприниматель, чтобы ему доверили такой груз! Но, видимо, не прошел. Впрочем, об исках представителей Путина к Лазаревой пока ничего не известно.