Общество
Источник: Следственный комитет
07:00, 25 Декабря 2016 Версия для печати

В убийстве 12-летней девочки из ЮВАО признался сожитель родственницы

Следственный комитет задержал подозреваемого в убийстве 12-летней девочки на юго-востоке Москвы.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в субботу, 24 декабря, в одной из квартир в Москве было найдено тело 12-летней девочки. На теле ребенка были колото-резаные раны. Мать девочки обвинила в ее смерти бывшего мужа своей сестры.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Следственного комитета, подозреваемого в убийстве девочки задержали. Им оказался сожитель родственницы девочки. СКР не уточняет, оказался ли задержанный тем самым мужчиной, которого обвиняла мама погибшей.

В сообщении СК отмечается, что задержанный признал свою вину во время допроса.

Напомним, в квартире в момент убийства находилась бабушка девочки и четырехлетний ребенок.

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