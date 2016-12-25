Общество
Источник: Фонтанка.ру
12:41, 25 Декабря 2016 Версия для печати

Теракт мог стать причиной крушения лайнера Минобороны РФ

Силовики отрабатывают версию теракта как причину крушения пропавшего с радаров самолета Минобороны.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что военный самолет Ту-154 упал в Черном море утром 25 декабря. Ошибка пилота и техническая неисправность рассматривались как причины крушения лайнера.

Как сообщает «Фонтанка.ру», ФСБ проверяет всех лиц, которые могли иметь доступ к самолету, когда тот находился в аэропорту Чкаловский и в Адлере. «Силовики отрабатывают версию теракта», — пишет агентство.

Напомним, в Сочи самолет приземлился для заправки.

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