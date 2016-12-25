Общество
Источник: Американские СМИ
15:10, 25 Декабря 2016 Версия для печати

Сигналом из-за пределов Млечного Пути заинтересовалось ФБР

Ученые NASA получили необычный радиосигнал, источник которого может находиться за пределами Млечного Пути.

Как пишут американские СМИ, весной нынешнего года ученые NASA получили необычный радиосигнал из космоса. Их поразила его цикличность. По данным прессы, сигнал был слышен четко и ясно без усиления громкости, а состоял он из нескольких разных звуков. Информация о полученном сигнале была засекречена. Ученые полагают, что его источник находится за пределами Млечного Пути.

Необычным сигналом заинтересовалось и специалисты ФБР. Однако они полагают, что звук может идти от внешних конструкций МКС, а сам сигнал не имеет какого-либо смысла.

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