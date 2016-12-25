Общество
Источник: РИА «Новости»
08:50, 25 Декабря 2016 Версия для печати

Самолет Минобороны мог упасть из-за ошибки пилотирования

Пропавший с радаров утром 25 декабря после взлета самолет Минобороны, предположительно, упал в Краснодарском крае.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что военный самолет Ту-154 пропал с радаров после вылета из Сочи.

Как сообщает источник РИА «Новости» в силовых структурах, самолет Минобороны мог упасть из-за нескольких причин.

«В качестве основных версий падения самолета Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании», — сказал источник агентства.

По данным другого источника, самолет мог упасть в горах Краснодарского края.

На борту находилось 8 членов экипажа и 83 пассажира, среди которых артисты ансамбля имени Александрова и девять российских журналистов.

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Карпухина Мария

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