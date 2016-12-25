Родственники погибших в самолете Минобороны получат по 3 млн

Спасатели обнаружили тела семи человек, погибших при крушении самолета Минобороны в Сочи.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что военный самолет Ту-154 упал в Сочи утром 25 декабря. В качестве основной версии крушения лайнера рассматривается техническая неисправность.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в районе крушения самолета обнаружено 7 тел погибших.

Пресс-служба Всероссийского союза страховщиков сообщила агентству, что семьи военных, погибших при катастрофе, получат по 5,8 миллиона рублей: 2,3 миллиона составит страховая выплата, а 3,5 миллиона — единовременное пособие.

Семьи гражданских лиц, которые были в самолете, получат по 3 миллиона рублей.

Life, в свою очередь, отмечает, что эксплуатацию Ту-154 могли запретить еще 5 лет, когда 1 января 2011 года загорелся самолет «Когалымавиа», выполнявший рейс Сургут — Москва. После этого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который на тот момент был президентом страны, предложил запретить полеты Ту-154 в случае, если выяснится, что авиакатастрофа произошла из-за общего для модели дефекта. Однако комиссия экспертов составила рекомендацию по устранению неполадок, и запрета на эксплуатацию не последовало.