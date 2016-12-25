Наталья Солженицына: Комсомольцы были посмелее…

Вдова Александра Солженицына — о нынешних ненавистниках писателя и о невыученных уроках истории России.

В Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына в день его 98-летия рассказали о культурных и литературных событиях, связанных с его именем. Но если в конце 80-х и в 90-е автор «Архипелага ГУЛАГ» был едва ли не духовным лидером нации, то сейчас, после его смерти, имя подвергается порой и унижениям. Разговор с вдовой писателя, президентом Фонда его имени Натальей Дмитриевной Солженицыной мы начали с самого известного инцидента: на входе в Музей ГУЛАГа в Москве повесили чучело с его портретом.

«Сталин бы их первыми уничтожил»

— Вы отреагировали довольно спокойно. Не хотите связываться?

— С кем? Они трусливы, я называю их «крысята» — напакостили и убежали. Прежние комсомольцы были посмелее. Больно ли мне? Разве только за них, этих «активистов». У них трафаретное мышление, беспрестанно ищут виноватого — и вот «нашли»: Солженицын! Следом за ним надругались надвеликим памятником Эрнста Неизвестного в Магадане «Маска скорби» — такие же крысята красной краской начертили звезду и написали «Сталин жив!». Они настолько невежественны, что диву даешься. Да если бы Сталин ожил — этих активистов он бы первыми превратил в лагерную пыль. Сталин уничтожил практически всех своих партийных соратников — кроме тех прискребышей, которые в прямом смысле ему сапоги чистили. Но они этого не знают и не хотят знать. Вы думаете, они вправду Сталина любят?

— А вы считаете — нет?

— Смотрите. Когда в 90-е предыдущую власть свергли, никто ведь не кричал, что «Сталин жив, сделал много полезного, выиграл войну, строил ракеты...» Не кричали — надеялись, что скоро настанет богатая и счастливая жизнь, как «за бугром». Но когда она таковой не стала, когда увидели, что страну разворовывают, появились олигархи — тогда и выросла «протестная любовь»: «Раз сейчас плохо, значит, при Сталине было хорошо». Наблюдение верное, а вывод неверный. Вникните в историю, книги почитайте. Не хотят. Вместо этого обливают краской памятники и пишут в Сети, будто Солженицын был врагом и даже, представляете, развалил Советский Союз — да его здесь близко не было, когда Союз распался. Он, напротив, писал, что необходимо сохранить союз славянских республик — Россию, Украину, Белоруссию да еще русские области Казахстана, — так сколько помоев на него за это лили.

— Недавно и общество «Мемориал» стало объектом активных нападок — после того, как обнародовало внушительный список тогдашних сотрудников НКВД. Это было нужно?

— Кому-то нужно, другим нет. Конечно, никого из списка к суду уже не привлечешь — умерли давно. То есть никаких юридических выводов и последствий эта работа не несет. Но с точки зрения моральной и научной она имеет право на существование, это нормально и оправданно — искать точные сведения про своих предков. А приходится слышать и такие мнения: «Не грузите нас печальным прошлым». Мол, хватит о грустной советской истории. Школьные учителя, бывает, пишут: «Не надо детям рассказывать про всё это: репрессии, лагеря... Не надо омрачать детство. Лучше о победах, о славной истории — иначе какое мы вырастим поколение?»

Нет уж — если не говорить детям правду, то вырастет поколение Иванов, родства не помнящих. Надо уважать свою историю — это значит иметь мужество и честность осудить зло и память о нем не заметать под ковер, чтобы не было видно. Таким путем нам как раз не достичь чистоты в нашем Доме. Надо говорить и о победах, и о поражениях. Да, было гигантское количество достижений в XX веке — трагическом, трудном для нашей страны. Талантливый народ много чего изобрел и в войне победил. Благодаря ли товарищу Сталину — другой вопрос. Скорее вопреки, ведь товарищ Сталин буквально обескровил армию перед войной, это же реальный исторический факт.

— В каком ключе, на ваш взгляд, нужно историю изучать?

— Когда-то мореплаватели, уходя в дальнее плавание, использовали карты, на которых отмечались точки, где прежде корабли терпели крушение, сведения об этом давали выжившие. И на всех картах ставили знаки: это место опасно. Можно историю рассматривать как такую же карту. Вот в следующем году столетие двух наших революций. Почему они произошли? Самое нелепое — считать, будто кто-то извне пришел и совершил. Да не сделал бы никто, не созрей ситуация в недрах страны! Так же надо изучать культ личности Сталина. Во всех странах были тираны, злодеи — но тут выходит за рамки обычных диктатур. По мне, он был восточный злодей очень крупного масштаба. По-злодейски действовал, целую страну подверг террору. Нельзя впредь допустить, чтобы когда-либо человек подобного склада получил неограниченную власть.

Уголок в Америке

— Правда ли, что в Америке даже школьники изучают творчество Солженицына?

— Из 20 лет изгнания 18 мы жили в маленьком городке в Вермонте.Там есть здание исторического музея. Музеи в Америке всюду. Вообще чем короче у страны история, тем больше там музеев.

В Кавендише исторический музей расположен в одном из бывших церковных зданий. Через несколько лет после нашего возвращения на родину часть площади в огромном зале выделили под уголок Солженицына как насельника их штата: «у нас жил Нобелевский лауреат». И школьники (мне присылали фотографии) с удовольствием ходят в этот музей. А уж в нашей стране — даже при наличии таких замшелых его врагов, о которых мы говорили выше — очень хорошо помнят и читают Солженицына. Постоянно переиздают его книги. Значит, есть спрос и он высок.

— В 1918-м — столетие со дня его рождения. Как планируете отмечать?

— Для нас сейчас главное — организация Музея Солженицына в Москве. Он расположится в квартире, где когда-то мы жили до его ареста в 1974-м.

— Как вы думаете, что Александр Исаевич, будь он жив, сказал бы о сегодняшнем дне?

— Могу об этом сама размышлять — но вслух говорить не стану. Это неправильно — озвучивать его возможные слова. Но вы можете посмотреть его интервью: по-моему, там ответы на все вопросы.

* * *

Из интервью Солженицына 1993 года, показанного 11 декабря в Доме Русского Зарубежья:

О России: «Россия показала такие отвратительные стороны капитализма, которых и на Западе нет. Потому что на Западе все-таки начинали не с того, чтобы национальное достояние грабить сколько хочешь».

О партиях: «Я ни с какими политическими деятелями сегодняшней России не встречался. Не принадлежу ни к какой партии. И не войду ни в какую партию никогда. Что делают партии и фракции («партия» — это "часть" по латыни)? Они народ разъединяют — одни против других. А что должен делать национальный писатель? — объединять народ. У нас с партиями разные задачи».

О стране: «Надо строить снизу. Маленькие общины. И от них расти вверх. Не может быть гражданского общества без гражданина. Сперва должен быть воспитан гражданин. А у нас правосознание слабое. Оно не было сильным и до революции. А уж после революции оно вырезано просто. Надо, чтоб в людях родилось сознание права — и так постепенно будет рождаться общество. Это очень долгий процесс».