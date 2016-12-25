Общество
Источник: Российские СМИ
13:22, 25 Декабря 2016 Версия для печати

Глава СПЧ получает письма от погибшей в авиакатастрофе доктора Лизы

Доктор Лиза
Елизавета Глинка, известная также как доктор Лиза, была на борту рухнувшего в Черном море лайнера Минобороны
Фото: Global Look Press

Елизавета Глинка, известная также как доктор Лиза, была на борту рухнувшего в Черном море лайнера Минобороны.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что доктор Лиза могла сойти с рухнувшего в Сочи лайнера Минобороны.

Муж директора фонда «Справедливая помощь» адвокат Глеб Глинка подтвердил, что доктор Лиза была на рухнувшем самолете, пишет «Сноб».

«Да, была», — ответил он на вопрос о том, была ли Глинка на военном самолете Ту-154 в момент крушения.

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов в разговоре с РИА «Новости» признался, что не может поверить в случившееся.

«Я сейчас смотрю свежую почту и вижу там еще письма от Лизы, где она пишет по поводу помощи инвалиду, у которого на иждивении двое детей. Я еще получаю ее приветы, я еще получаю от нее поручения и просьбы. Я не могу поверить, что ее нет», — сказал Федотов.

Он также отметил, что он должен был лететь вместе с Глинкой: «Мы собирались лететь вместе, но, к сожалению, разрешили только ей».

По словам Федотова, Глинка «везла медикаменты в университетский госпиталь в Латакию» для «онкологических больных, для новорожденных, это были медикаменты, расходные материалы для медицинской техники, которые туда не поступали из-за санкций и войны».

Напомним, силовики отрабатывали версию теракта как причину крушения лайнера. Однако «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что приоритетной версией на данный момент является техническая неисправность.

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