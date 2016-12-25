12-летнюю девочку из ЮВАО не менее 14 раз ударили отверткой

Убийца 12-летней девочки, обнаруженной мертвой 24 декабря, нанес ей не менее 14 ранений.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что труп школьницы с колото-резаными ранами нашли в квартире на юго-востоке Москвы. В убийстве девочки признался сожитель ее родственницы.

По данным канала «РЕН ТВ», в качестве орудия убийства была использована отвертка или заточка. Телеканал также отмечает, что на теле девочки было обнаружено не менее 14 колото-резаных ран.

Напомним, мама девочки обвинила в убийстве школьницы ее дядю.