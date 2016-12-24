Юрия Лужкова выпишут из больницы к Новому году

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова собираются перевести из реанимации в обычную палату.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, в пятницу, 23 декабря, стало известно о том, что экс-мэр Москвы Юрий Лужков госпитализирован после приступа, также в СМИ появились сообщения о его клинической смерти. Источники из окружения Лужкова рассказали Sobesednik.ru, что Лужков почувствовал себя плохо и обратился к врачам, однако его состояние стабильно и не вызывает опасений.

Источник в медицинских кругах сообщил «Интерфаксу», что в субботу, 24 декабря, Лужкова переведут из реанимации в обычную палату.

«В состоянии Лужкова наблюдается позитивная динамика, он уже хорошо себя чувствует», – добавил собеседник агентства.

Источник также рассказал, что прибывшие по вызову врачи подозревали у Лужкова клиническую смерть, однако его удалось быстро реанимировать.

Как сообщает агентство, экс-градоначальника планируют выписать из больницы к Новому году.