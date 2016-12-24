РФ отправила рейс в Душанбе, несмотря на запрет Таджикистана

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел в Душанбе, несмотря на запрет властей Таджикистана.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, что Таджикистан отменил рейсы «Уральских авиалиний» из четырех российских городов в качестве ответа на приостановку полетов авиакомпании «Сомон Эйр» в Россию.

Как сообщает РИА «Новости», в субботу, 24 декабря, из аэропорта Краснодара в Душанбе вылетел рейс «Уральских авиалиний», проигнорировав запрет таджикских властей.

Сообщается, что самолет вылетел с двухчасовой задержкой: первоначально вылет был запланирован на 03:15, однако самолет покинул аэропорт лишь в 05:21.