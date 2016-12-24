Марципан и мускатный орех могут вызвать галлюцинации и убить

Британские ученые выяснили, какие продукты и украшения для праздничного стола являются самыми опасными.

Британская газета The Guardian опубликовала результаты исследования химика Катрин Харкап, которая назвала самые опасные продукты и украшения естественного происхождения, которые могут стать частью праздничного застолья.

Проведя ряд исследований, британка выяснила, что наибольшую опасность для человека представляет марципан. Входящий в его состав миндаль содержит амигдалин, который может вызвать серьезное отравление, поскольку в кишечнике превращается в цианистый водород.

Однако Катрин поспешила успокоить любителей лакомства: к тяжким последствиям в виде летального исхода может привести только употребление минимум 35 килограммов марципана за один раз.

На втором месте в рейтинге самых опасных продуктов оказался мускатный орех, чрезмерное употребление которого может привести к появлению галлюцинаций, тахикардии, проблем со зрением, тошноте и даже вызвать потерю сознания. Это связано с тем, что в мускатном орехе содержится миристицин, который по своему действию похож на амфетамин. В отличие от марципана, достаточно употребить 1,5 ядра мускатного ореха, чтобы испытать на себе его негативный эффект.

Также в список опасных украшений рождественского стола вошла омела, которая содержит форатоксин — вещество, способное вызвать рефлекторную брадикардию, гипотензию, сужение сосудов кожи и скелетных мышц.