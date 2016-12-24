Лампочки в небе, а ноги в тепле: прогулка по новогодней Москве

Sobesednik.ru провел предварительный осмотр красивостей новогодней столицы.

Москва, как и в прошлом году, н­ачала готовиться к главному зимнему празднику заранее. Более чем за две недели до Нового года столичные улицы приобрели праздничный вид.

Тема украшательства столицы традиционно коснулась в основном той ее части, что лежит внутри Бульварного кольца. На этот раз, видимо, серьезно сказался кризис: количество гирлянд, лампочек и прочей уличной «бижутерии» по сравнению с прошлым годом визуально сократилось. Например, Большая Дмитровка, год назад стараниями дизайнеров превращенная в вырвиглазную дискотеку, теперь выглядит скромненько, зато со вкусом. Главным украшением улицы служит россыпь лампочек над проезжей частью, имитирующих звездное небо.

В переулках тоже красиво Фото: Александр Алешкин / «Собеседник»

Красная площадь уже празднует Новый год. Рядом с непременным катком вовсю шумит ярмарка. Хотя восточные традиции предписывают бережное отношение к «тотемному животному» – на этот раз это Петух, – главным украшением лотков с леденцами по 100 рублей штука тут служат куриные чучела. Любители вуду, вэлкам! Не обойдены вниманием и истинные патриоты: среди прочих сувениров мы обнаружили портрет Путина с добрым взглядом: акварель, оникс, 10 тысяч рублей.

У главного входа в Госдуму непривычно темно. Ощущение, что ее новый глава Вячеслав Володин заявил что-то вроде «никаких няш-мяш», и парадные двери вместо ёлок украшены триколорами. На Манежной мы застали финальную стадию возведения 100-метровой ледяной горки, также проходившую почти в полной темноте. Гигантские световые инсталляции в новом году не в тренде, но ярмарки с новогодними сувенирами на этом месте не может не быть.

Карусель. Слишком прекрасна, чтобы на ней кататься Фото: Александр Алешкин / «Собеседник»

Правительство столицы, по-видимому, решило выразить солидарность с Госдумой и тоже отказалось от больших ёлок, украшающих парадный вход. Зато компенсировало их отсутствие довольно плотными шеренгами маленьких живых ёлочек, тянущихся вдоль Тверской от Пушкинской площади до Манежки. По нашим подсчетам, ради красоты пришлось пожертвовать целым еловым лесом. Ранее руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявлял, что столицу украсят 150 живых деревьев. Чиновник сказал – чиновник сделал.

А вот Тверской бульвар, как всегда, великолепен. Правда, на сей раз, вероятно из экономии, фонтаны избежали свето-ёлочного тюнинга, но это не помешало улице превратиться в сказочный волшебный лес. С поправкой, что волшебство приходит с наступлением темноты. Главной здешней достопримечательностью обещает стать гигантский световой тоннель. Что в нем делать, кроме селфи, не знаем. Но чуть дальше по бульвару ждет масса других развлечений – квесты, снежный замок и даже загончик для снежных боев. По нашим оценкам, взрослые смогут там полноценно воевать в формате 2х2, не более, зато дети имеют возможность развернуться масштабно.

Тот самый добрый Путин и другие сказочные персонажи Фото: Александр Алешкин / «Собеседник»

В ЦПКиО им. Горького, который с холодами традиционно превращается в большой каток, ввели приятное новшество – электроваленки для согрева замерзших ног. Но это еще не всё: к середине января в парке Сокольники тоже установят специальные пластиковые валенки с подогревом. В рамках проекта «Ноги в тепле». В тех валенках можно будет не только согреть ноги, но и высушить пострадавшую в реагентовой жиже обувь. Парк планирует начать с одной пары, но, если валенки придутся по нраву отдыхающим, дирекция Сокольников обещает, что их будет больше. А вот долго ли они проживут, учитывая темперамент отдельных наших сограждан, это вопрос.