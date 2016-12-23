За кого играет Михаил Васинкевич?

На исходе уходящего 2016 года было зафиксировано несколько важных событий и поворотов в наиболее крупных корпоративных войнах сезона. В частности, в корпоративном конфликте из-за крупнейшей российской сети розничной и мелкооптовой интернет-торговли «Юлмарт».

Сначала крупные акционеры «Юлмарта» — оффшорные компании, связанные с бизнесменами, гражданами карибского государства Сент-Киттс и Невис, этническим русским Дмитрием Костыгиным и этническим американцем Августом Мейером, фактически начали процедуру банкротства «Юлмарта», используя задолженность сети перед ними (реальную или мнимую, еще предстоит выяснить, в том числе правоохранительным органам). Они же добились ареста активов бывшего крупного акционера компании и поручителя по её займам — Михаила Васинкевича, который летом-осенью 2016 года консолидировал крупный пакет акций «Юлмарта» для передачи его стратегическому инвестору — инвестиционной компании А1, аффилированной с консорциумом «Альфа-групп». В условиях высокой вероятности неплатежеспособности АО «Юлмарт» о своих правах заявил крупный кредитор компании — Сбербанк России, выступающий совместно с А1. Банк потребовал досрочного погашения «Юлмартом» кредита в объеме около 1 млрд. руб. Сейчас иск Сбербанка рассматривается Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по месту регистрации ответчика, и перспективы его удовлетворения оцениваются как благоприятные.

В этой непростой для «Юлмарта» ситуации не остался в стороне и упомянутый выше Михаил Васинкевич. 52-летний петербургский бизнесмен, известный тем, что еще в девяностые годы прошлого века открыл для российских коллег весьма удобную оффшорную юрисдикцию Сент-Киттс и Невис и превратился едва ли не в дилера паспортов этого островного государства.

Есть основания считать, что структуры, близкие к Васинкевичу, развернули информационную войну, одной из основных мишеней которой стали А1 и непосредственно глава компании Александр Винокуров. Выпускник Кембриджского университета, ранее — глава московского офиса крупного американского инвестиционного фонда TPG, а затем — известной группы «Сумма», из которой он позднее перешел в А1.

Так, в средствах массовой информации появился ряд публикаций, где утверждалось, что А1 стало инициатором вхождения в уставный капитал «Юлмарта». Однако, как свидетельствуют многие участники рынка, в действительности именно Васинкевич предложил инвесторам 38% акций торговой сети — утверждая, что выкупил долю другого крупного акционера, одного из основателей «Юлмарта» Алексея Никитина. Доля Михаила Васинкевича, включая «выкупленные» им акции Никитина должна была составлять 38%. Остальные акции компании принадлежали бывшим совладельцам компании «Лента» Августу Мейеру и Дмитрию Костыгину (62% на двоих). Весной 2016 г. через ряд СМИ было объявлено о том, что акции Никитина окончательно проданы Васинкевичу и тот активно начал переговоры о продаже крупного пакета акций с бизнесменами в России и за границей.

Однако в октябре-ноябре 2016 года стало очевидно, что сделка между Васинкевичем и Никитиным, как минимум, не урегулирована до конца. У последнего к первому возникли претензии, выплеснувшиеся в публичное пространство. По всей видимости, расчеты по ней не были осуществлены в полной мере.

В итоге возникли справедливые сомнения в том, что Васинкевич реально контролирует 38%-ный пакет акций «Юлмарта», который предлагал сторонним стратегическим инвесторам. Кстати, с предложением о продаже он, согласно различным публичным данным, обращался не только в А1, но и, например, к главе АФК «Система» Владимиру Евтушенкову и даже проживающему в Лондоне бывшему совладельцу компании «Евросеть» Евгению Чичваркину. Акционеры и другие потенциальные инвесторы обо всех этих «заходах» направо и налево Михаилом Васинкевичем не информировались. При этом в ходе переговоров Васинкевич озвучивал цену за «консолидированный» им пакет акций до 300 млн долларов, что тоже вызвало у покупателей, мягко говоря, серьезное удивление.

А когда надежного покупателя и инвестора в итоге удалось найти, первые же рабочие сложности в процессе структурирования сделки привели к весьма невротической реакции. В рамках информационной кампании, предположительно связанной с Васинкевичем, А1 попытались обвинить в том, что инвестиционная группа не выполняет неких обязательств, связанных с урегулированием отношений с другой командой акционеров «Юлмарта» — структурами Мейера-Костыгина. Однако здесь явственно просматривается деловая этика и логика из «лихих девяностых», когда и начинался бизнес Васинкевича, бывшего кетчупного и майонезного магната. Задачей А1 была консолидация околоконтрольного пакета акций «Юлмарта» с целью повышения качества управления и капитализации сети, а также привлечение необходимых для этого ресурсов, включая возможности «Альфа-групп» и Сбербанка РФ. Борьба же с недобросовестностью бывших и нынешних акционеров АО «Юлмарт», искажающих реальное положение дел с распределением акций компании или затевающих ее полуфиктивное банкротство — задача, скорее, правоохранительных органов, чем независимых рыночных структур.

В рамках информационной войны по поводу «Юлмарта» были несколько раз перейдены так называемые «красные линии», нарушение которых в современной бизнес-среде уже давно считается недопустимым. Так, анонимные, хотя и легко угадываемые оппоненты А1 апеллировали к обстоятельствам личной и частной жизни руководителя группы Александра Винокурова, а также вбивали клин между главой А1 и крупнейшими акционерами компании, которые якобы «недовольны» деятельностью своего инвестиционного подразделения. Последнее опровергается простой фактурой.

Сумма инвестиций группы А1 только в недооцененные российские активы, по данным СМИ, составит в период до 2018 г. не менее 1 млрд долларов. Это будут вложения в динамично развивающиеся и ключевые импортозамещающие отрасли (АПК, металлургия, горнодобывающая отрасль, химия и нефтехимия, транспорт, недвижимость, региональный ритейл и др.). Инвестируемый миллиард складывается из средств, выделенных на совместную программу с «Альфа-банком», приоритетом являются активы, где есть синергия с «Альфа-групп». В настоящее время в разработке у А1 находятся 12 перспективных инвестпроектов.

Нелишне заметить, что одно из важных направлений деятельности А1 — помощь акционерам различных российских компаний в разрешении «особых ситуаций», связанных с конфликтом акционеров и попытками намеренного ухудшения финансовой ситуации внутри компании. Защита от намеренных дефолтов и недружественных действий всегда вызывает резкое противодействие заинтересованных лиц — что, по всей видимости, произошло и в случае с «Юлмартом».

Скорее всего, ситуация вокруг «Юлмарта» будет урегулирована с участием А1 и Сбербанка России. В банкротстве крупнейшей сети Интернет-торговли не заинтересован, на самом деле, никто. Но некоторым предпринимателям поколения Михаила Васинкевича этот конфликт и особенности поведения в конфликте могут стоить карьеры и репутации. Окончательно и навсегда.