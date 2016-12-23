Все работы в метро прекращены после взрыва на "Коломенской"

После взрыва газового баллона на станции «Коломенская» работы по реконструкции в московском метро приостановлены.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 22 декабря на станции метро «Коломенская» произошел взрыв газового баллона. В результате ЧП, по последним данным, пострадали девять человек, из них четверо – рабочие.

Как стало известно изданию Life, начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов приостановил все работы по реконструкции и благоустройству столичной подземки, в том числе те работы, которые проводила компания «Рост-е» на станции метро Коломенская. О том, на какой срок приостановлены строительные работы, Пегов не сообщил.

Источник сайта рассказал, что после ЧП на Коломенской были выявлены многочисленные нарушения во взаимодействии метро с подрядчиками.

«У сторонних организаций действительно имеются нарушения, они не соблюдают регламенты, технику безопасности, срывают сроки выполнения работ. На некоторые моменты в их деятельности "закрываются глаза". До тех ситуаций, когда не происходят события, как на "Коломенской"», – рассказал источник.

Также в метро проходит масштабная проверка всех объектов, где идут работы подрядчиков. Особое внимание про проверках уделается соблюдению мер пожарной безопасности.