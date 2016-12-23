В Кемерово 1,5 тысячи заключенных помогут дворникам убрать снег

В Кемерово заключенные колоний начали помогать дворникам убирать снег на улицах.

Как передает ОТР, власти Кемеровской области решили привлечь осужденных преступников к уборке снега. Причиной такого решения стало то, что коммунальщики не справляются с большим количеством снега, который идет в регионе с середины октября.

По данным телеканала, к работам привлекаются только те заключенные, которые получили срок за совершение нетяжких преступлений, таких как кражи и угоны автомобилей. На время работ к ним приставлен конвой.

«Сегодня по заявке выделили девять человек, а так – по необходимости до 30 и больше. Тем более осужденные, которые у нас содержатся, – это те, кто встал на путь исправления, и в качестве исправления привлекаем к общественно-полезным работам», – рассказал начальник центра трудовой адаптации осужденных ИК-43.

Во ФСИН заявили, что намерены привлечь к уборке снега около 1,5 тысячи заключенных. Все они получат за проделанную работу зарплату, равную окладам дворников.