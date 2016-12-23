Общество
Источник: Life
08:44, 23 Декабря 2016 Версия для печати

Полиция ищет воров, обокравших пенсионерку в Новой Москве на 7 млн

Злоумышленники вынесли из коттеджа пенсионерки в Новомосковском АО драгоценности и норковую шубу на 7 млн. рублей.

Как сообщает Life, ограбление произошло в СНТ Десна-Городище на Калужском шоссе в Новой Москве.

Пенсионерка, обратившись в полицию, рассказала, что неизвестные похитили из ее дома ювелирные украшения и норковую шубу. Предполагается, что воры проникли в дом через окно.

Общая сумма ущерба составила 7 млн рублей.

В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают злоумышленников и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Седова Анастасия

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