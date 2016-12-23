На Новый год в Москве запретят продажу алкоголя на ярмарках

Во время новогодних праздников в российской столице будет ограничена продажа спиртных напитков.

Как сообщает мэрия Москвы, в новогоднюю ночь и в течение всех последующих праздничных дней в столице будет ограничена продажа алкоголя.

По словам столичных властей, запрет коснется как крепких, так и слабоалкогольных спиртных напитков, включая пиво – их нельзя будет приобрести в местах проведения массовых мероприятий.

Ограничения продажи алкоголя коснутся только тех продавцов, которые торгуют вблизи мест массовых гуляний. К ним относятся площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», а также места проведения детских елок и городские парки.

Глава московского департамента региональной безопасности Владимир Черников одобрил данные нововведения.

«Ограничительные меры необходимы для предотвращения травматизма, а также профилактики противоправных действий», – подчеркнул он.