Может ли контролер высадить из транспорта ребенка?

Правом безбилетного проезда в транспорте пользуются лишь дети до 7 лет, для всех остальных, чтобы совершить поездку, нужен билет

Sobesednik.ru выяснил, имеют ли право контролеры общественного транспорта высаживать детей за безбилетный проезд.

«Не раз слышала и читала в новостях истории о том, как ребенка высадили из транспорта за безбилетный проезд. В том числе зимой – на мороз. Законно ли это вообще? Это же может быть опасно!»

Светлана, Самара

Вправе ли контролер высадить безбилетника, если тот – несовершеннолетний, рассказывает юрист Денис ПИЛИПЕНКО:

– Правом безбилетного проезда в транспорте пользуются лишь дети до 7 лет, для всех остальных, чтобы совершить поездку, нужен билет. Если его нет, контролеры имеют законное право доставить нарушителя в полицию или иное служебное помещение для составления протокола в том случае, если составить протокол об административном правонарушении на месте нельзя. Весьма расплывчаты другие права контролеров: они, допустим, имеют право применять к безбилетнику физическую силу, но при этом не наделены правом на административное задержание, то есть кратковременное ограничение свободы физического лица. Контролеры также могут накладывать штраф на месте, но только в том случае, если человек, которого они посчитали безбилетником, не оспаривает этого факта.

Что же делать несовершеннолетним? С одной стороны, что и всем: безбилетник, в отношении которого не наложен штраф или не был оформлен протокол, считается «лицом, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении». В соответствии со статьей 51 Конституции РФ, предполагаемый нарушитель не может свидетельствовать против себя самого или своих родственников. Ни о какой высадке не может быть и речи: в этом проявляется юридическая безграмотность водителей и контролеров!

Что касается размера штрафа: в общественном транспорте в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге – это 1000 рублей по квитанции. Штраф может не взиматься, если правонарушитель согласился купить билет с оплатой дополнительного сбора. При этом платить штраф не обязательно на месте, это можно сделать в течение 60 дней. Но, повторяю, высаживать несовершеннолетнего безбилетника из транспорта никто не может!