Молодая женщина умерла из-за влетевшего в остановку BMW в Кемерове

СК РФ по Кемеровской области проводит проверку аварии с участием адвоката на BMW X6, в результате которой погибла женщина.

Как сообщает РИА «Новости», вечером 22 декабря на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской в городе Кемерово автомобиль влетел в остановку.

«Водитель автомобиля BMW X6, двигаясь по проспекту Ленина областного центра, не справился с управлением. Автомобиль выбросило к остановке, где стояли люди. 34-летнюю женщину с тяжелыми травмами госпитализировали, в больнице женщина от полученных травм скончалась», — сообщили в пресс-службе СК по региону.

Уточняется, что за рулем BMW находился адвокат. Следов алкоголя в крови водителя не было обнаружено. В ближайшее время будет назначена автотехническая экспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение.