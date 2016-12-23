Общество
Источник: «Собеседник» №47-2016
10:08, 23 Декабря 2016 Версия для печати

Михаил Осокин: Уроки любви к Путину

Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Global Look Press

Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – о новых проявлениях культа личности российского нацлидера.

«Мы вас научим президента любить»: в Новосибирском юридическом институте лекции начал читать представитель РПЦ.

Посещение лекций сделали обязательным, их поставили в расписании вместо занятий по трудовому праву. И протоиерей Дмитрий Полушин говорил не просто о религии и духовных ценностях – подробности студенты сообщили журналистам: «Говорил, что революция – это плохо, а Бог – хорошо, говорил, что надо верить в батюшку-царя, то есть в Путина».

Местные газеты приводят и заявление руководства вуза: «Это было в рамках занятий по патриотическому воспитанию». То есть по этой логике патриотизм в современной России – это значит любить Путина. И подобный подход можно встретить не только под Новосибирском, но и во многих других местах.

Михаил Осокин
Михаил Осокин
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Вспоминается, как Аристотель определял стандартные проявления почета, положенные высшим должностным лицам: «жертвоприношения, содержание за счет государства, прославления в стихах и прозе, статуи». Ну, про жертвоприношения не будем – а вот прославлений в стихах и прозе уже полно. И статуи тоже уже появляются – например бюст Путина был открыт под Новороссийском, а в Ленинградской области ему установили бюст в образе римского императора.

А некоторые в своей любви к Путину заходят и дальше – в Петербурге на улицах появились плакаты с изображением ангела с лицом президента. Теперь вот любить Путина призывают и на лекциях в государственном вузе – и возможно, это реакция властей на последние опросы общественного мнения. Почти треть россиян заявили, что их отношение к президенту ухудшилось.

Но священники, кажется, и тут проявили креатив и придумали, как коллективными духовными усилиями помогать президенту исполнять свои обязанности. Представители РПЦ предложили ввести в обиход верующих специальные «молитвы Путину». И возможно, рассказ о чудодейственном характере этих молитв станет темой одной из следующих лекций для студентов Новосибирского юридического института.

читайте также:Михаил Осокин
Михаил Осокин: Тайная вечеря депутатов и пустые холодильники фермеров
Михаил Осокин — о планах Госдумы отдохнуть после напряженного года и о подлинной цене Сирии для государства и россиян »

читайте также:Телецентр «Останкино» отбивается от москвича, который утверждает, что телепрограммы нанесли вред его здоровью
Михаил Осокин: Теленовости доводят до депрессии – больше позитива?
Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – о москвиче, подавшем в суд на телевидение за вред, нанесенный его здоровью »

Также по теме
Путин
Осокин Михаил

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Ольга Зарубина: На "Модном приговоре" меня изуродовали!
11:05, 23 Декабря 2016
Поход на «Модный приговор» едва не закончился для Ольги Зарубиной серьезным нервным срывом, узнал Sobesednik.ru
»
Михаил Осокин: Уроки любви к Путину
10:08, 23 Декабря 2016
Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – о новых проявлениях культа личности российского нацлидера
»
Красная икра: поддельная или несвежая? Советы по выбору
07:06, 23 Декабря 2016
Sobesednik.ru выяснил, как правильно выбирать красную икру, и как избежать подделок
»