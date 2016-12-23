Красная икра: поддельная или несвежая? Советы по выбору

Sobesednik.ru выяснил, как правильно выбирать красную икру, и как избежать подделок.

«Всегда покупаю к празднику красную икру и всегда боюсь отравиться или купить поддельную. И говорят, таких случаев много. Есть ли способы отличить нормальную икру от остальной?»

Анастасия, г. Владимир

Виталий КОРНЕВ, президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, утверждает, что сегодня потребитель икры рискует купить не столько подделку, сколько несвежий продукт. И объясняет, как этого избежать:

– Самый надежный способ выбрать качественную икру – ее попробовать. У хорошей икры икринки должны отделяться друг от друга, допускается лишь небольшое количество икорной жидкости – 2–3 процента от всего объема. Если икра плавает в желе, значит, она была переморожена или при заготовке были допущены другие нарушения. Например, недобросовестные продавцы добавляют в икру для объема минеральную воду и растительное масло.

Икра должна быть правильного оттенка: настоящая икра горбуши – желтовато-розовая, нерки – темно-красная, кеты – светлее, чем у горбуши. После раскусывания икринки оболочка не должна оставаться на зубах и языке. У правильной икры не должно быть посторонних привкусов. Самый распространенный привкус – окислившегося жира. Не допускается также вкус горечи и кислоты – они означают, что икра уже начала портиться.

Чем солонее икра, тем лучше она хранится, но потребителям сейчас нравится, наоборот, менее соленая. Покупая такую, нужно понимать, что долгого хранения в бытовом холодильнике она не выдержит. В торговых сетях любят указывать, что срок хранения икры 1 год. На самом деле икра при температуре +3... +5 градусов столько не хранится. Поэтому, если продукт был расфасован 4–5 месяцев назад, его лучше не брать.

Что касается поддельной икры, то ее в реальности сейчас очень мало. Искусственную икру делают из белка, а также морских водорослей. От настоящей ее легко отличить по внешнему виду: натуральная икринка имеет оболочку, заполненную икорной жидкостью, а поддельная обладает однородной структурой. Раньше были попытки разбавлять подделкой икру в жестяных банках, но сейчас актуальнее проблема качества.