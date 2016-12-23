Общество
16:40, 23 Декабря 2016 Версия для печати

Источник: Жизнь Юрия Лужкова вне опасности

Юрий Лужков
Юрий Лужков
Фото: Евгений Начитов

Была ли клиническая смерть у экс-мэра столицы Юрия Лужкова, выяснял у близких к нему источников Sobesednik.ru.

В пятницу, 23 декабря, на новостных лентах появились сообщения о том, что Юрий Лужков попал в реанимацию, пережил клиническую смерть и врачи борются за его жизнь. Sobesednik.ru постарался узнать подробности.

– То, что промелькнуло в СМИ, – не соответствует действительности по всем пунктам, – пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков откровенно волнуется, пытаясь опровергнуть опубликованную новостными лентами информацию. – То, что он находится в больнице «Лапино» – неправда. То, что его спешно госпитализировали, что у него клиническая смерть и врачи борются за жизнь Юрия Михайловича, – также не соответствует действительности. И еще – любой человек имеет право обратиться к врачам, и это вовсе не означает, что у него клиническая смерть.

Sobesednik.ru между тем все же удалось узнать кое-что, не попавшее в ленты новостей. По сведениям из окружения Юрия Михайловича, Лужков чувствовал себя не очень хорошо в пятницу и обратился к врачам. В таких случаях «скорая» обычно перевозит человека на носилках. Отсюда, видимо, и пошли слухи о клинической смерти бывшего градоначальника.

Сейчас, по заверениям близких Юрию Михайловичу людей, состояние здоровья экс-мэра не вызывает опасений. Он чувствует себя нормально.

читайте также:Юбиляр лично надел на Хазанова рабочую одежду
На юбилее Лужкова пели и сажали
Как Юрий Лужков отпраздновал свое 80-летие на субботнике в компании знаменитостей. Репортаж Sobesednik.ru »

читайте также:Экс-мэр столицы Юрий Лужков стал доверенным лицом депутата от КПРФ
Юрий Лужков: Я бы не назвал это возвращением в политику...
Sobesednik.ru побеседовал с экс-мэром Москвы о том, зачем он стал доверенным лицом кандидата в Госдуму от КПРФ »

Скворцова Елена

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Лампочки в небе, а ноги в тепле: прогулка по новогодней Москве
17:02, 24 Декабря 2016
Sobesednik.ru провел предварительный осмотр красивостей новогодней столицы
»
Виктория Савицкая: Коллекторам свяжут руки. Бумажками
13:05, 24 Декабря 2016
Спасет ли должников от произвола коллекторов изменение в законодательстве, узнал обозреватель Sobesednik.ru
»
Ксения Ильина: Романтика открытого космоса в "Пассажирах"
11:55, 24 Декабря 2016
Обозреватель Sobesednik.ru посмотрела фильм норвежского режиссера Мортена Тильдума «Пассажиры»
»