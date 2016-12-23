Общество
16:19, 23 Декабря 2016 Версия для печати

Госпитализацию Юрия Лужкова не подтвердили официально

Пресс-секретарь бывшего мэра Москвы не подтвердил информацию о госпитализации Юрия Лужкова 23 декабря.

Напомним, как ранее писал Sobesednik.ru, российские СМИ сообщили, что Юрий Лужков находится в отделении реанимации после того, как в пятницу потерял сознание в Фундаментальной библиотеке МГУ.

По данным агентства «Интерфакс», экс-мэр Москвы пережил клиническую смерть.

Официального подтверждения информации о госпитализации Лужкова нет: его пресс-секретарь Геннадий Теребков не подтвердил информацию, появившуюся в СМИ, сообщает «Би-Би-Си».

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