Адвокаты и невеста Никиты Белых рассказали об угрозах и давлении

Следствие по делу Никиты Белых препятствует его свадьбе, рассказали Sobesednik.ru адвокаты и невеста экс-губернатора.

Адвокаты Никиты Белых, которому на этой неделе был на три месяца продлен срок содержания под стражей, а также его невеста Екатерина Рейферт и ее адвокат дали пресс-конференцию в пресс-центре НСН.

На большие сенсационные откровения рассчитывать не приходилось: все участники, включая г-жу Рейферт, оказались под подпиской о неразглашении материалов уголовного дела. В эту категорию угодили даже обстоятельства знакомства Никиты Юрьевича с его невестой. По признанию Екатерины, попавшая в прессу информация об их отношениях была утечкой.

— Она инициирована не мной и, на мой взгляд, была больше похожа на дезинформацию, — заявила Екатерина. — Безусловно, к ней причастен кто-то из близкого круга, но я даже не хочу выяснять, кто это был. С другой стороны, теперь, если со мной что-то случится, это будет на слуху. Нет, прямых угроз мне не поступало, но в соцсетях я получаю много сообщений. Как со словами поддержки — спасибо всем этим людям, — так и наоборот: очень много злобы и абсолютно незаслуженных оскорблений. Причем, насколько я понимаю, эти люди даже не знакомы с Никитой Юрьевичем. А мы с ним хотим просто создать семью и воспитывать детей. Заключить брак, пока Никита Юрьевич был на свободе, мы просто не успели.

Расписаться в тюрьме, как это делали довольно многие известные арестанты, начиная от фигурантов «болотного дела» и заканчивая Ильдаром Дадиным, в данном случае оказалось как-то особенно проблематично. По словам адвокатов и невесты, следствие по непонятным причинам всячески этому препятствует:

— О намерении Никиты Юрьевича и Екатерины заключить брак известно с лета, однако они не могут этого сделать, невзирая на простоту процедуры, — заметил один из адвокатов Белых Андрей Денисов. — Право заключать брак имеет каждый, и юридических препятсвий этому почти нет. Возраст достигнут, все дееспособны. На наш взгляд, это позиция следствия. На наши многочисленные просьбы на этот счет приходят самые разнообразные и очень странные ответы. Под любыми предлогами они находят повод затянуть и отказать — вплоть до абсурда: «ответ есть, мы его вам направили, но он потерялся».

— Я вообще не понимаю, как документы могут теряться в таком количестве и на регулярной основе. И не понимаю, какие проблемы могут быть в выдаче мне дубликата любого «потерявшегося» документа, — добавила Екатерина. — Ведь нет же препятсвий?

— Нет, — хором подтвердили адвокаты.

По словам спикеров, у Никиты Белых практически отсутствуют какая бы то ни было коммуникация с родными и близкими. Как рассказала Екатерина Рейферт, телеграмма в/из СИЗО идет по два дня, а письма — это вообще «общение вне времени»: писать можно хоть каждый день, но они приходят примерно раз в месяц сразу пачками.

— И много цензуры, — добавила невеста экс-губернатора. — Если [тюремщикам] что-то не понравится, письмо просто не дойдет.

— Даже мама Никиты Юрьевича, которой 75 лет, к нему не допускается, — рассказал адвокат Андрей Грохотов. — Хотя она-то имеет полное право. Следствие «не видит возможности» для этого. Фактически это давление. И мы, адвокаты, не можем посещать его каждый день — максимум, если повезет, два раза в неделю. У нас даже проводится жеребьевка, кто и когда пойдет к своему подзащитному. Вины переполненного изолятора в этом нет — скорее инфраструктурные проблемы и редкое использование домашнего ареста.

Все это, в числе прочего, сказывается на состоянии здоровья экс-губернатора (известно, что Белых страдает диабетом). В связи с этим адвокаты неоднократно ходатайствовали о переводе подзащитного под домашний арест, однако все время получали отказ.

— В настоящий момент нет никаких оснований содержать Никиту Юрьевича под стражей, — заявил Андрей Грохотов. — Он уже не имеет никаких властных полномочий, все следственные действия по его делу окончены. Технически он никак не сможет воздействовать на процесс. Но все эти доводы суд проигнорировал. Как и то, что в условиях СИЗО у Никиты Юрьевича обострились все хронические заболевания. Он даже не ходит на прогулки, в основном лежит и принимает лекарства в огромном количестве. Периодически — по его обращению — ему делают инъекции обезболивающего. По его словам, он просит об этом только в крайнем случае, чтобы избежать привыкания. Таких инъекций ему сделано уже около 30. Но больше всего меня как адвоката беспокоит его психологическое состояние. Если мера пресечения не будет изменена (адвокаты обжаловали последнее решшение суда и ждут назначения слушаний по аппеляции. — Ред.), мы будем настаивать на независимой медицинской экспертизе.

Как заявил адвокат Андрей Денисов, в настоящий момент содержание под стражей для Никиты Белых — мера не пресечения, а давления:

— Учитывая состояние здоровья Никиты Юрьевича, она выполняет не пресекающую, а карательную функцию, — сказал Денисов. — А ваше право знать достоверную информацию об этом деле реализуется следующим образом: у нас подписка о неразглашении. Мы, адвокаты, не согласны ни с позицией обвинения, ни с мерой пресечения. Но конкретно сказать, почему именно, мы не можем.