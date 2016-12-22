Общество
Источник: РИА «Новости»
12:42, 22 Декабря 2016 Версия для печати

В РФ создали "принципиально новую технику" радиоэлектронной борьбы

Глава Объединенной приборостроительной корпорации рассказал о новом комплексе радиоэлектронной борьбы.

Александр Якунин, глава ОПК, в разговоре с РИА «Новостями» рассказал, что корпорация разработала комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нового поколения. «Это принципиально новая техника радиоэлектронной борьбы, о которой до сих пор не было ничего в СМИ», — сказал он.

Якунин уточнил, что выпуск продукции начнется в 2017 году.

Глава ОПК подчеркнул, что комплекс РЭБ успешно прошел испытания и позде будет применяться в тактическом и оперативно-тактическом звеньях.

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Карпухина Мария

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