В РФ создали "принципиально новую технику" радиоэлектронной борьбы

Глава Объединенной приборостроительной корпорации рассказал о новом комплексе радиоэлектронной борьбы.

Александр Якунин, глава ОПК, в разговоре с РИА «Новостями» рассказал, что корпорация разработала комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нового поколения. «Это принципиально новая техника радиоэлектронной борьбы, о которой до сих пор не было ничего в СМИ», — сказал он.

Якунин уточнил, что выпуск продукции начнется в 2017 году.

Глава ОПК подчеркнул, что комплекс РЭБ успешно прошел испытания и позде будет применяться в тактическом и оперативно-тактическом звеньях.