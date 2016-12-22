Умерший на улице внук Сталина мог болеть диабетом

Внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили, умерший от сердечной недостаточности, мог страдать диабетом.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что внук Сталина скончался на улице на северо-востоке Москвы.

Как сообщает ИА «Народные новости», Джугашвили страдал диабетом. По информации издания, для близких смерть внука Сталина стала неожиданностью: по их словам, он не жаловался на здоровье, а единственным заболеванием, которым он страдал, был диабет.

Отметим, что сахарный диабет может вызывать у людей сердечную недостаточность.