Общество
Источник: ИА «Народные новости»
15:53, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Умерший на улице внук Сталина мог болеть диабетом

Внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили, умерший от сердечной недостаточности, мог страдать диабетом.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что внук Сталина скончался на улице на северо-востоке Москвы.

Как сообщает ИА «Народные новости», Джугашвили страдал диабетом. По информации издания, для близких смерть внука Сталина стала неожиданностью: по их словам, он не жаловался на здоровье, а единственным заболеванием, которым он страдал, был диабет.

Отметим, что сахарный диабет может вызывать у людей сердечную недостаточность.

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Карпухина Мария

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