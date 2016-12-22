Общество
Источник: РИА «Новости»
08:06, 22 Декабря 2016 Версия для печати

СК под Красноярском завел уголовное дело из-за нападения леопарда

После нападения циркового леопарда на женщину с ребенком в Боготоле Красноярского края возбуждено уголовное дело.

Ранее Sobesednik.ru писал, что под Красноярском женщина попала в больницу со множественными укусами после того, как пыталась защитить своего 6-летнего сына от напавшего во время представления леопарда.

Как сообщает РИА «Новости», после этого инцидента возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«По материалам до следственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении пресс-службы регионального главка Следственного комитета.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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Седова Анастасия

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