Общество
Источник: ТАСС
10:12, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Родственники убитого Карлова простятся с послом в здании МИД

Тело убитого в Турции посла РФ Андрея Карлова утром 22 декабря доставили в здание российского МИД.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «поддержкой терроризма» статью американского журналиста об убийстве Карлова.

Как сообщает ТАСС, гроб с телом посла Андрея Карлова привезли в центральное здание МИД на Смоленской площади. Перед началом панихиды родственники посла простятся с ним отдельно.

После этого состоится траурная церемония, участие в которой примет президент России Владимир Путин, а затем в Храме Христа Спасителя состоится панихида.

Напомним, Карлов погиб 19 декабря. Во время его выступления на открытии выставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в него выстрелил бывший турецкий полицейский.

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