"Почему розница торгует суррогатом? Она знает: это чтобы пили"

Эксперт по бытовой химии Петр Бобровский рассказал, кому будет хуже от новых законов после отравлений в Иркутске.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что после скандального случая массового отравления контрафактным «Боярышником» в Иркутске, который стал причиной гибели стали более 70 человек, президент России Владимир Путин поручил правительство ужесточить правила розничной торговли пищевой спиртосодержащей продукцией, парфюмерно-косметической продукцией и товарами бытовой химии.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии и косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский уверен, что ужесточение законодательства не поможет в борьбе с суррогатным алкоголем, а лишь осложнит жизнь честным производителям.

– К сожалению, из-за того, что у государственных органов не получается побороть алкогольные суррогаты, усложнится жизнь добросовестных производителей. Ни парфюмерия, ни косметика, ни бытовая химия не имеют отношения к алкогольным суррогатам. Поэтому, по нашему мнению, любые такие ужесточения именно проблему алкогольного суррогата не решат.

Из сообщений ваших коллег мы знаем, что эти суррогаты, как правило, делают нелегально. А те люди, которые что-то делают нелегально, любые запреты успешно обходят, и [в том числе] с точки зрения налогов – они вообще налогов не платят. Поэтому непонятно, каким образом любые изменения в налоговой нагрузке или другое регулирование может повлиять на тех, кто ведет незаконный бизнес.

С незаконным бизнесом должны работать правоохранительные органы, они должны эту ситуацию пресекать. Карманник же никогда не будет говорить вам о том, что сейчас вас обворует. Он будет вам улыбаться, а в это время будет у вас деньги другой рукой из кармана вытаскивать. Здесь то же самое. По-моему, те люди, которые просто клеят этикетки – то лекарство, то лосьон, то еще что-нибудь – на этот [контрафактный] «Боярышник», они же их клеят не с той целью, чтобы как-то сильно закон соблюдать. Это просто такая своего рода улыбка, чтобы изобразить, что мы, мол, ничего сильно плохого не делаем. И всем понятно, что речь идет об алкогольном суррогате.

Мы как объединение добросовестных производителей очень озабочены тем, что эта ситуация может на нас повлиять. Надеемся, что решения будут такими, чтобы честный и добросовестный бизнес от них не пострадал.

– Думаю, индустрия бытовой химии страдает, в первую очередь, из-за того, что на тех пузырьках была надпись «концентрат для ванн». Фактически люди отравились косметическим средством.

– Раньше на этот «Боярышник» клеили этикетки с надписью «лекарственная настойка». Потом, это же не первая волна этих отравлений – их было уже много за прошедшие годы. Я так понимаю, что каким-то образом их [производителей контрафактных настоек] удалось из аптек частично вытеснить, и они решили, что выгоднее теперь клеить наклейки, что это якобы косметическое средство, и продавать их в магазинах. Но, опять же, надо понимать, что ни один приличный магазин никогда такими вещами торговать не будет. Поэтому здесь на самом деле вопрос, почему в принципе такая ситуация возможна – что розничная торговля берет этот товар, абсолютно понимая, что это такое. Нормальную косметику никто не пьет, а этот товар продается именно с целью, чтобы его пили. Значит, это никакая не косметика, а просто жулики используют этикетку для того, чтобы придать какой-то благообразный вид своему изделию. Мы же не ликвидируем полицию из-за того, что какие-то бандиты переодеваются в полицейских и под их видом что-то делают.

– Если не ужесточать торговое законодательство, то как тогда бороться с суррогатом?

– У нас действует система ЕГАИС, которая отслеживает всё движение спирта. У нас есть орган государственного контроля – Росалкогольрегулирование. На мой взгляд, нужно выяснить, откуда попал спирт к нелегальным производителям этого «Боярышника», потому что всё движение спирта учитывается. Можно посмотреть в любой момент времени, сколько спирта [приходится] на любое конкретное предприятие –сколько туда пришло и сколько это предприятие выпустило продукции со спиртом. Соответственно, сопоставляя эти данные, можно обнаружить, где спирт исчезает, и там уже проводить проверки, выяснять, не оттуда ли он мог попасть.

Пишут, что они разливали его [«Боярышник»] в каком-то садоводстве. Понятно, что они могут в любой момент переехать из садоводства в гараж, потом еще куда-то, но спирт в таких масштабах им нужно где-то покупать, а движение спирта у них полностью зарегулировано. Кроме того, есть такой момент: пишут, что у них было 200 точек продаж. Понимаете, 200 точек – это такая серьезная розничная сеть. Представить, что об этом не было известно, очень странно.