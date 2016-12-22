Общество
Источник: агентство городских новостей «Москва»
07:06, 22 Декабря 2016 Версия для печати

МЧС потушило 70 кв. метров горящего склада на юго-востоке Москвы

Возгорание произошло на складе стройматериалов на улице Старые Кузьминки в Юго-Восточном административном округе столицы.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

«В 1.13 мск 22 декабря в ЦУСК поступило сообщение о возгорании на складе стройматериалов по адресу: ул. Старые Кузьминки, д. 6. На место прибыли пожарные расчеты», — говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС.

Пожарными было установлено, что загорание происходило в металлических гаражных боксах.

Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Причины возгорания уточняются.

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Седова Анастасия

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