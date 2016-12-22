Общество
Источник: РБК
16:11, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Караулова спокойно отнеслась к решению посадить её на 4,5 года

Варвару Караулову, пытавшуюся сбежать в Сирию, приговорили к 4,5 годам лишения свободы.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову (ныне Александру Иванову) виновной в попытке вступить в ряды террористов «Исламского государства» [также ИГ или ИГИЛ; деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Верховного суда — прим. Sobesednik.ru]. Гособвинитель просил приговорить её к пяти годам колонии и оштрафовать.

РБК пишет, что срок наказания Караулова будет отбывать в колонии общего режима. Девушке засчитают один год и два месяца, которые она провела в СИЗО.

Адвокаты Карауловой пообещали обжаловать приговор до Нового года.

Отмечается, что осуждённая спокойно встретила решение суда.

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