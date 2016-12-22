Главу завода "Адамас" заподозрили в неуплате налогов на 5 млрд

Гендиректора одного из заводов ювелирной компании «Адамас» заподозрили в неуплате налогов на пять миллиардов рублей.

На сайте СК РФ сообщается, что в 2012–2014 годах генеральный директор ООО «Столичный ювелирный завод» создал преступную схему по уклонению от уплаты налогов. По версии следствия, подозреваемый с помощью примерно 50 фирм-однодневок получал золотые слитки через банк без уплаты налога на добавленную стоимость.

22 декабря в четырёх офисах компании «Адамас» были проведены обыски, сообщили в СК.

Напомним, что 19 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в отношении руководства другой компании, которая производит и продаёт ювелирные украшения в РФ, – «Яшмы». Следователи считают, что компания не доплатила налогов на семь миллиардов рублей.