Общество
Источник: Сайт СК РФ
15:35, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Главу завода "Адамас" заподозрили в неуплате налогов на 5 млрд

Гендиректора одного из заводов ювелирной компании «Адамас» заподозрили в неуплате налогов на пять миллиардов рублей.

На сайте СК РФ сообщается, что в 2012–2014 годах генеральный директор ООО «Столичный ювелирный завод» создал преступную схему по уклонению от уплаты налогов. По версии следствия, подозреваемый с помощью примерно 50 фирм-однодневок получал золотые слитки через банк без уплаты налога на добавленную стоимость.

22 декабря в четырёх офисах компании «Адамас» были проведены обыски, сообщили в СК.

Напомним, что 19 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в отношении руководства другой компании, которая производит и продаёт ювелирные украшения в РФ, – «Яшмы». Следователи считают, что компания не доплатила налогов на семь миллиардов рублей.

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Ушаков Олег

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