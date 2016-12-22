Общество
Источник: ТАСС
08:43, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Часть отравившихся "Боярышником" погибла от неизвестного яда

Медики заявили, что часть смертей от «Боярышника», зарегистрированных в больницах Иркутска, произошла не от метанола.

Ранее Sobesednik.ru писал, что после многочисленных отравлений «Боярышником» Владимир Путин поручил правительству ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции.

Как сообщает ТАСС, причиной отравлений в Иркутске мог стать не содержащийся в «Боярышнике» метиловый спирт, а другой неизвестный яд.

Сообщается также о первом случае отравления контрафактной водкой в Иркутске.

«Одна из жертв массового отравления, жительница Ленинского района, умерла на дому. Ее родственники сообщили медикам, что она употребляла водку "Белая береза"», — рассказала начальник департамента здравоохранения и социальной защиты Иркутска Наталья Тарабан.

Информацией о составе этого контрафактного продукта власти пока не располагают.

По последним данным правительства региона, жертвами смертельного отравления от спиртосодержащих продуктов стали 64 человека, 37 остаются в больницах.

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