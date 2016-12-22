Общество
Источник: РИА "Новости"
16:18, 22 Декабря 2016 Версия для печати

"Боярышник" в РФ будут продавать по рецепту в малых объемах

Власти РФ заявили о намерении ограничить продажу медицинских препаратов, в которых содержится спирт.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, число жертв отравления контрафактным средством «Боярышник» в Иркутске достигло 64 человек, 37 остаются в больницах. Тем временем в департаменте здравоохранения и социальной защиты сообщили, что часть отравившихся пострадала не от метилового спирта, а от другого неизвестного яда.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Александра Хлопонина, российские власти намерены ввести ограничения на продажу спиртосодержащих настоек. По мнению Хлопонина, необходимо также ввести ограничения по таре, поскольку в настоящий момент настойки продаются в бутылках вместимостью пол-литра.

«Мне кажется, это несерьезно. Поэтому будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи — это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах», — считает вице-премьер.

Хлопонин подчеркнул, что штраф за продажу суррогатного алкоголя составит около 15% от годового оборота торговой точки. В случае повторной продажи контрафактного спирта нарушителю будет грозить уголовная ответственность.

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