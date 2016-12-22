Общество
Источник: РБК
10:45, 22 Декабря 2016 Версия для печати

40% москвичей предпочитают гипермаркетам магазины у дома

Согласно результату социологического опроса, москвичи стали реже закупать еду в супермаркетах.

Как сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса компании EY, имеющиеся в распоряжении редакции, количество москвичей, предпочитающих покупать еду в гипермаркетах, сократилось на 8%. 40% респондентов отдают предпочтение магазинам, находящимся рядом с их домом. Такие магазины являются и самым популярным местом для совершения покупок: каждый третий участник опроса заходит в них от трех до пяти раз в неделю.

Супермаркеты предпочитают 19% москвичей, при этом 44% из них посещает супермаркеты реже одного раза в неделю.

Третьими по популярности стали онлайн-площадки — их выбирает 12% населения, чтобы заказать себе продукты на дом.

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Карпухина Мария

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