40% москвичей предпочитают гипермаркетам магазины у дома

Согласно результату социологического опроса, москвичи стали реже закупать еду в супермаркетах.

Как сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса компании EY, имеющиеся в распоряжении редакции, количество москвичей, предпочитающих покупать еду в гипермаркетах, сократилось на 8%. 40% респондентов отдают предпочтение магазинам, находящимся рядом с их домом. Такие магазины являются и самым популярным местом для совершения покупок: каждый третий участник опроса заходит в них от трех до пяти раз в неделю.

Супермаркеты предпочитают 19% москвичей, при этом 44% из них посещает супермаркеты реже одного раза в неделю.

Третьими по популярности стали онлайн-площадки — их выбирает 12% населения, чтобы заказать себе продукты на дом.