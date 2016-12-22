10 тысяч выплатили москвичке за посылку c пожеланием смерти

Почтовая служба Pony Express выплатила москвичке компенсацию за то, что в ее посылку положили пожелание смерти.

О выплаченной компенсации сообщила москвичка Олеся Воронова на своей странице в Facebook. Ранее Воронова опубликовала пост, в котором рассказала, что пыталась выслать коробку с конфетами и шоколадом в Азербайджан через почтовую службу Pony Express. Через некоторое время после отправки курьер принес пакет обратно. Пакет был разрезан, а внутри была записка с пожеланием смерти девушке. Как уточняет «Лента.ру», позже Воронова удалила свой пост.

По словам потерпевшей, служба Pony Express выплатила ей 10276 рублей в качестве компенсации и уволила виновного сотрудника. «Я получила официальное извинение от компании, претензий со своей стороны больше не имею, — написала Воронова. — Теперь я уверена, что подобный кошмар ни с кем не произойдет».

Подчеркивается, что виновного удалось установить с помощью запись на камере видеонаблюдения.