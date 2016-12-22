Общество
Источник: Лента.ру
08:41, 22 Декабря 2016 Версия для печати

10 тысяч выплатили москвичке за посылку c пожеланием смерти

Почтовая служба Pony Express выплатила москвичке компенсацию за то, что в ее посылку положили пожелание смерти.

О выплаченной компенсации сообщила москвичка Олеся Воронова на своей странице в Facebook. Ранее Воронова опубликовала пост, в котором рассказала, что пыталась выслать коробку с конфетами и шоколадом в Азербайджан через почтовую службу Pony Express. Через некоторое время после отправки курьер принес пакет обратно. Пакет был разрезан, а внутри была записка с пожеланием смерти девушке. Как уточняет «Лента.ру», позже Воронова удалила свой пост.

По словам потерпевшей, служба Pony Express выплатила ей 10276 рублей в качестве компенсации и уволила виновного сотрудника. «Я получила официальное извинение от компании, претензий со своей стороны больше не имею, — написала Воронова. — Теперь я уверена, что подобный кошмар ни с кем не произойдет».

Подчеркивается, что виновного удалось установить с помощью запись на камере видеонаблюдения.

читайте также:Ольга Бузова
Адвокат Жорин: Бузова не сможет получить никаких компенсаций от мужа
Sobesednik.ru узнал у адвоката Жорина, что может получить звезда «Дома-2» Ольга Бузова от бракоразводного процесса »

читайте также:Введение пошлин на интернет-покупки может быть оправдано только в отдаленной перспективе
Обложение посылок пошлинами принесет лишь убытки
Введение обязательных пошлин на интернет-покупки принесет лишь убытки, говорят эксперты Sobesednik.ru »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Владимир Милов о "либерале" Путине: Он делает только то, что ему выгодно
15:28, 22 Декабря 2016
Sobesednik.ru обсудил с Владимиром Миловым заявление Дмитрия Пескова об «абсолютном либерализме» президента Путина
»
Председатель суда: Если бы о Карауловой не писали, обошлось бы без шумихи
15:17, 22 Декабря 2016
Председатель Московского окружного военного суда в интервью Sobesednik.ru прокомментировал дело Варвары Карауловой
»
Илью Резника и Виктора Дробыша заподозрили в рейдерстве РАО
15:07, 22 Декабря 2016
Sobesednik.ru попытался разобраться в причинах выхода Ильи Резника из состава нового совета РАО
»