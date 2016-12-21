Трое моряков из РФ провели 20 дней в плену у пиратов в Нигерии

20 декабря трех российских моряков, взятых в плен пиратами в Гвинейском заливе, спасли из плена.

О спасении россиян сообщило российское посольство в Нигерии в своем Twitter. «В связи со спасением российских моряков посольство России в Нигерии выражает признательность всем, кто принимал участие в их освобождении», — сказано в сообщении.

Ранее дипмиссия писала о том, что моряки были захвачены в плен 30 ноября. Пираты, как сообщал Sobesednik.ru, напали на судно Saronic Breeze, когда оно находилось в Гвинейском заливе, и скрылись с моряками.