Общество
Источник: Twitter посольства РФ в Нигерии
11:51, 21 Декабря 2016 Версия для печати

Трое моряков из РФ провели 20 дней в плену у пиратов в Нигерии

20 декабря трех российских моряков, взятых в плен пиратами в Гвинейском заливе, спасли из плена.

О спасении россиян сообщило российское посольство в Нигерии в своем Twitter. «В связи со спасением российских моряков посольство России в Нигерии выражает признательность всем, кто принимал участие в их освобождении», — сказано в сообщении.

Ранее дипмиссия писала о том, что моряки были захвачены в плен 30 ноября. Пираты, как сообщал Sobesednik.ru, напали на судно Saronic Breeze, когда оно находилось в Гвинейском заливе, и скрылись с моряками.

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Карпухина Мария

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